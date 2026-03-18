「Eggs ’n Things」は、3月20日（金）から4月20日（月）までの期間、「桜ブロッサムパンケーキ」をはじめとする春限定メニューを、国内全店舗で販売する。【写真】桜香る爽やかなドリンクも！春限定メニュー詳細■春を感じる桜メニュー今回登場するのは、春風にふわりと舞い散る桜をイメージしたパンケーキや、桜が香るドリンク、春の息吹を味わうフードなど、季節を満喫できる期間限定メニュー。「桜ブロッサムパンケー