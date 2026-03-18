現地３月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、アーセナルはレバークーゼンとホームで対戦した。第１レグを１−１のドローで終えたアーセナルは、第２レグでは36分にエベレチ・エゼの強烈なボレーで先制すると、63分にデクラン・ライスが見事なコントロールショットを決め、追加点を奪取。２−０で勝利し、２戦合計３−１でベスト８進出を果たした。クラブの公式サイトによると、ミケル・アル