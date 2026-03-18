◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)アメリカが5回までにホームランを浴びるなど2点を失いました。アメリカの先発は1次ラウンドのイタリア戦で先発したノーラン・マクリーン投手。初回は先頭にヒットを打たれますがダブルプレーなどで無失点。2回も1安打を許しますが得点を与えません。しかし3回、先頭にヒットを許すとフォアボールと暴投などで1アウト2塁3塁、ここで2