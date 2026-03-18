◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリンスタジアム）第6回ワールド・ベースボール・クラッシク（WBC）に出場し、17日に自チームに合流した阪神・坂本誠志郎捕手（32）、佐藤輝明内野手（27）、森下翔太外野手（25）の3人が、ロッテから侍ジャパンに選ばれていた種市篤暉投手（27）と再会した。ロッテ戦の試合前練習で、三塁ファウルゾーンで約10分間談笑。16日の帰国により一度解散していた日の丸メンバーが