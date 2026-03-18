嵐の5年ぶりとなる新曲「Five」（3月4日配信開始）が、26/3/23付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月9日〜15日）で2週連続1位を獲得した。週間再生数は1086.7万回（前週比17.1％減）。大ヒットの目安と言われる1000万回を2週連続で突破し、累積再生数を2397.1万回に伸ばした。【グラフ】嵐がランクイン数13曲で総再生数5位に浮上！嵐は3月13日から6年ぶりとなる5大ドームツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026