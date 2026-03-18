モデルでタレントの西山茉希が１７日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、自身の「できちゃった結婚」当時を振り返った。この日は「母親が抱える罪悪感・マミーギルトを語る夜」と題し、育児中のママタレントが集合。ひとり親であることや、ワーキングママであることで、子どもに対して「申し訳ない」という感情を抱いてしまうというママの思いを語り合った。２人の娘を育てるシングルマザーの西山は「私の場