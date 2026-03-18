【ジュネーブ＝船越翔】国連人権理事会の調査団は１７日、イラン南部ホルムズガン州の女子小学校で少なくとも１７５人の児童らが死亡したとされる空爆について調査を始めたと発表した。空爆に関する事実関係の解明や法的責任の評価などが目的だとしている。調査団の担当者はジュネーブで行った記者会見で空爆に対して強い懸念を表明し、「現在は調査の初期段階にある。責任の所在や攻撃の原因などを明らかにするため、事実を一