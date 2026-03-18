元広島監督・緒方孝市氏の妻でタレントの緒方かな子（53）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。広島の名所で撮影したプライベート写真を披露した。「広島城天守が3月22日に閉館します」と始めた緒方。「広島出身の私は小さい頃から何度も足を運んでいて、子供が生まれてからは子供達を連れて遊びに来てたのでとても寂しいです」とつづった。インスタグラムでは広島城を訪れた様子を紹介。兜をかぶって笑顔を見せるお