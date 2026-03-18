「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表−米国代表」（１７日、マイアミ）ベネズエラが五回にアブレイユのソロで貴重な追加点を奪った。五回、マクリーンが投じた２球目の１５５キロをフルスイングすると打球はセンターへ。そのままバックスクリーンに飛び込んだ。ベネズエラベンチから選手が飛び出し、まるでサヨナラ勝ちしたかのようなお祭り騒ぎに。三回にガルシアの犠飛で先制したが、貴重な追加点となった。アブレイユは準