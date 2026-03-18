アフリカ・サッカー連盟（CAF）は17日、モロッコを今年1月に決勝が行われたアフリカ選手権の優勝チームとして認定すると発表した。セネガルが延長1―0で試合を制したが、延長突入前に判定を不服としてセネガルの選手がピッチを去った行為がCAFに棄権と判断され、没収試合で3―0でのモロッコの勝利と判断された。モロッコは1月18日に地元のラバトで行われた決勝でセネガルと対戦。0―0の後半追加タイムにビデオ・アシスタント・