アリゾナ州司法長官のクリス・メイズ氏が、予測市場のKalshiが無許可で賭博事業を運営し、選挙に関する違法な賭け事を行ったとして刑事告発を行いました。Attorney General Mayes Charges Kalshi With Illegal Gambling Operation, Election Wagering in Arizona | Attorney General's Officehttps://www.azag.gov/press-release/attorney-general-mayes-charges-kalshi-illegal-gambling-operation-election-wageringArizona indi