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【PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック】 4月24日 発売予定 価格：65,000円 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、セット商品「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」を4月24日に発売する。価格は65,000円。