◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラの先発Ｅ・ロドリゲス投手（３２）が、米国との決勝に先発し、４回１／３を投げて１安打無失点の快投でマウンドを降りた。決勝初進出で初優勝を狙うチームは、２点リードの５回途中から２番手・バサルドに継投した。米国は主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」らを擁する超重量打線。それで