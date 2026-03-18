◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラのベテラン捕手が見せる貫禄にファンが沸いた。「８番・捕手」で先発出場したペレス（ロイヤルズ）は、ＷＢＣに２０１３年から４大会連続で出場している経験豊富な捕手で、チームの精神的支柱。今大会ではレインボーカラーのド派手なプロテクターを付けてチームを支えている。メジャー通算３０３本塁打を放っており、キャプテ