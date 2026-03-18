ウガンダのアジュマニ地区の刑務所内でバイク盗難事件が発生し、犯人特定のため呪術師が呪いをかけたところ、刑務官３人が苦しみ、１人が死亡した。ウガンダメディア「ナイル・ポスト」が先日、報じた。北西ナイル地域の警察は、オープンジンジ刑務所に勤務していた刑務官マタエウス・ウェグンバさん（３０）が、盗まれたバイクを取り戻すために行われた薬草儀式の後に死亡した事件について調査している。当局によると、この