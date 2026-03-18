日やけ止めブランドALLIEは、「ジェルUV」「ノーファンデUV01、03」から、「ちいかわ」とのコラボレーションによる限定デザインパッケージの商品を3月21日より数量限定で発売する。「アリィー クロノビューティ ジェルUV EX 限定パッケージCK」は、強力UVカットで、しかも心地いいジェルUV。みずみずしいジェルが素肌にすーっとのびて均一に密着。汗や水のこすれに強く、キレイな仕上がりがつづく。「アリィー クロノビューティ カ