パドレスのフェルナンド・タティス外野手が１８日、飲料大手・伊藤園の緑茶ブランド「お〜いお茶」とのコラボレーション動画を自身のインスタグラムで公開した。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の記者会見での発言がきっかけで実現した。発端は大会期間中の記者会見だった。ドミニカ共和国の選手たちがテーブル上に置かれていた「お〜いお茶」を脇に寄せる場面が話題となる中、タティスは逆に商品を手に取り、電