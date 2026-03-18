鼻水やくしゃみ、目のかゆみ……。つらい花粉シーズンの室内ケアは、「いつもと同じ」では不十分。外だけでなく、家の中の対策も大切です。どうしても入り込んでしまう花粉はどう取り除けばいいの？今回は、おそうじ本舗技術アドバイザー・関根直樹さんにアレルゲンを除去する掃除のコツを教えていただきました。アレルゲンの除去は「ウェット掃除」が基本花粉シーズンの掃除は、湿らせて掃除する「ウェット掃除」が基本。花粉な