高血圧に効く一番重要なツボ！効果的な「合谷」を押す方法 実践したい降圧プログラム すぐに血圧を下げたいときに最適なツボ押し。合谷は手の甲側にあるので、いつでも場所を選ばずに押せます。 万能ツボ「合谷」 ストレスや頭痛などにも効く、万能のツボ。刺激することで自律神経を整え、血圧も安定させます。 高血圧以外にもこんな症状や悩みに！ 急な痛み：頭痛、歯痛、胃痛、のどの痛み など慢性的な症状：便秘、肩