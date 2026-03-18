ちとせよしのを「BLT MONSTER」表紙に抜擢！ “肉感・肌感・質感”を真正面から表現。「BLT MONSTER Round 8」4/2(木)発売!! 矢野ななかの自然な美しさにフォーカス。洗練されつつある彼女の魅力を追求。 4/2(木)に発売の「BLT MONSTER Round 8」、裏表紙を飾るのは、ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』に出演中の注目女優、矢野ななかだ。YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のバラエティ企画でも高い演