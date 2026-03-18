１５日、雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州勐海（もうかい）県勐混鎮で茶摘みをする人たち。（勐海＝新華社配信／李雲生）【新華社北京3月18日】中国各地で茶の木が芽吹き始めた。農家の人々は今年最初の春茶の摘み取りに追われている。１５日、貴州省銅仁市の雷家坪生態茶園で茶摘みをする人たち。（銅仁＝新華社配信／李鶴）１３日、浙江省寧波市北侖区で茶摘みをする人たち。（ドローンから、