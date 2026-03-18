吉林省松原市にある中能建松原水素エネルギー産業パーク。（資料写真、長春＝新華社配信）【新華社長春3月18日】中国の歴史ある工業地帯の吉林省で、グリーンエネルギーの生産能力拡大が加速している。松原市にある中能建松原水素エネルギー産業パーク建設プロジェクトは、発電所建設大手、中国能源建設集団が投資、建設する世界最大規模のグリーン水素・アンモニア・メタノール一体化事業の一つで、総投資額は296億元（1元＝