アメリカ・ニューヨークで17日、マンハッタン中心部にある高層ビルの屋上から火が出て、現場周辺は一時騒然としました。櫻茜理記者（NNNニューヨーク）「ニューヨーク中心部で火災が発生しました。現場近くには続々と消防車などが集まってきています」ニューヨーク・マンハッタンのグランドセントラル駅近くで17日、改修工事をしていた高層ビルから火が出ました。消防によりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、救