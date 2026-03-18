【週刊少年サンデー 2026年16号】 3月18日 発売 価格：380円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年16号」を本日3月18日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙は、「週刊少年サンデー」の創刊67周年を記念して、「名探偵コナン」や「葬送のフリーレン」などのキャラクターが描かれ