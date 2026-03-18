Ｔ＆Ｄホールディングスが続伸している。同社は１７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績・配当予想の修正を発表した。このなかで期末配当予想を６円増額して６８円に修正しており、評価されたようだ。 ２６年３月期の業績予想は経常収益を従来の見通しから４１００億円増額して３兆４２００億円（前期比８．３％減）に修正。経常利益と純利益予想は据え置いた。一時払保険商品の販売が増加し、保険料収入が想定を