１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０７銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル安・円高で推移している。 １７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円００銭前後と前日に比べ７銭程度のドル安・円高で取引を終えた。原油先物相場の動向をにらみながら神経質な展開で、一時１５８円７２銭まで軟化したあとは下げ渋った。 日本時