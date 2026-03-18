ＫＡＤＯＫＡＷＡが４日ぶりに反落。ＳＭＢＣ日興証券は１７日、同社株の投資評価を３段階で最上位の「１」から真ん中の「２」からへ引き下げた。目標株価は４４００円から３０００円に見直した。出版・ＩＰ創出事業を筆頭に持続的利益成長に向けた体制構築を見守りたい、と指摘。今期以降の業績予想を下方修正したほか、短期的には２６年発売予定のＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドースイッチ・ツー