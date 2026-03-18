「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、アイスタイルが「買い予想数上昇」で２位となっている。 １８日の東京市場で、アイスタイルは前日終値近辺で推移。足もとの株価は冴えない展開が続いているが、昨年１１月以降は４３０円台で底堅さをみせていることから自律反発期待が買い予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社が２月１２日に公表した２６年６月期第２