HT100 IV Landscape basic set -Sasho Model- ロカユニバーサルデザイン株式会社は、写真家の笹生公希氏が監修した風景撮影用フィルターセットを4月10日（金）に発売する。 KANIの100mm幅角型フィルターシステム「HT100 IV」で使用するフィルターを組み合わせたベーシックセット。笹生氏本人が使用するアイテムをパッケージ化している。 セットに含まれるのは「Black Premium Mist