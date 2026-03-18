株式会社イメージビジョンは、FALCAMブランドのカメラケージに、キヤノンのシネマカメラ「EOS C50」に対応した新製品を追加。3月18日（水）に発売した。価格は2万5,800円。 「5B02」は、FALCAMが提供するF22およびF38クイックリリース規格に対応したEOS C50専用設計のカメラケージ。モジュラー構造を採用しており、トッププレートは着脱が可能。Lブラケットのみで運用するなど、撮影スタ