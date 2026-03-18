マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[ソフィア ケニン] 1 - 2 [アナ ブリンコワ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第1日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス1回戦で、ソフィア ケニンとアナ ブリンコワが対戦した。第1セットはソフィア ケニンが6-3で先取。第