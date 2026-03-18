現在行われているアメリカ対ベネズエラのWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）決勝をめぐって、韓国のメディア各社が強烈な見出しを並べている。【写真】はち切れそう…韓国美女チアの圧巻ボディアメリカによるベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領拘束をめぐって緊張関係にある両国。スポーツメディア『OSEN』は今回のWBC決勝カードを「大統領拉致ダービー」と題し、「偶然にも政治的問題を抱える二つの国が決勝で戦う。両