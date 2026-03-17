「ザラ（ZARA）」が、ジョン・ガリアーノ（John Galliano）との2年間のクリエイティブパートナーシップを締結したと発表した。【画像をもっと見る】パートナーシップは9月に開始。ガリアーノはクチュールのプロセスと独自の解釈でザラのブランドアーカイヴを解体・再構築し、新作を毎シーズン発表する。クリエイティブの詳細は追って公開する。ガリアーノは1960年イギリス生まれ。1984年にセントラル・セント・マーチンズ （