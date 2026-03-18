◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ―米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝で米国と対戦。3回にマイケル・ガルシア内野手（26）の中犠飛で先制すると、5回には先頭のウィルヤー・アブレイユ外野手（26）の中越えソロを放ち、リードを2点に広げた。アブレイユは準々決勝の日本戦でも6回に逆転の3ランを放つ