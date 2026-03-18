◇第6回WBC決勝米国─ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラとの決勝を戦う米国は17日（日本時間18日）、決勝を前にアイスホッケー米国代表のユニホームを着て球場入りした。米国代表の公式インスタグラムでは主将のジャッジを筆頭にウィットやヘンダーソン、アンソニー、クローアームストロングらが「USA」と記されたアイスホッケー米国代表の