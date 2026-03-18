将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局1日目が18日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、午前10時30分に午前のおやつが提供された。藤井は「玄米粉のハードバウムと飛騨りんご100％ジュース」、永瀬は「フルーツ盛り合わせ」「コーヒー（HOT）」「紅茶（HOT）」を注文した。藤井が頼んだ「玄米粉のハ