キングコングの西野亮廣が１７日、Ｘを更新。自身が手がけた映画「えんとつ町のプペル」のプロモーション活動で【福岡のイベントが酷かった件】を長文で説明した。西野はプロモーションで福岡へ。前段として、関わってくれたスタッフや関係者への感謝を伝えた上で「結論から言うと、薄ら寒いイベントになってしまいました」と振り返った。「くれぐれも言っておきますが、映画本編の評判はビックリするぐらい良かったです。映