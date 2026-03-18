俳優の窪塚洋介（46）の妻で、実業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、ホワイトデーを振り返った。「弥生白日3/14のホワイトデーはGallery CRANEで開催された夫と渥美幸裕さんのスペシャルアコースティックセッションへ」と書き出し、自身と洋介、8歳長女とギタリスト渥美幸裕の4ショットをアップ。「『百聞は一見に如かず』とは、正にこのことなのかと。同じ