タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが、イタリアの高級ファッションブランド「PRADA（プラダ）」がSNSに投稿した動画に登場。世界的俳優とも共演し、話題となっている。【動画】さかなクン、ハリウッド俳優とともに「PRADA」海洋保護キャンペーン動画に登場「カンバーバッチと!?」公開されたPRADAの海洋保護キャンペーン「SEA BEYOND プロジェクト」の動画で、ハリウッド俳優のベネディクト・カンバーバッ