◇オープン戦ドジャース―ロイヤルズ（2026年3月17日サプライズ）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、ロイヤルズとのオープン戦に先発登板。初回は1四球を与えたが2三振を奪うなど無安打に抑えて上々の立ち上がりを見せた。初回は先頭のインディアをカットボールで空振り三振。2番マルテには四球を与えたが、この打席で初回としては最速となる99.3マイル（約159.8キロ）をマークした。3番トーマス