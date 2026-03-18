「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表−米国代表」（１７日、マイアミ）ベネズエラが三回にガルシアの犠飛で先制した。先頭のペレスが一塁線を破る安打で出塁。１死後、アクーニャが四球を選ぶとユニホームの胸部分をたたいてチームを鼓舞した。ガルシアの打席の４球目で米国のバッテリエラーが出て二、三塁と好機を拡大。きっちりとセンターへ犠飛を打ち上げ、先制した。スタンドにはベネズエラファンの大声量が響き渡り、異様