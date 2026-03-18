辞意を明らかにした米国家テロ対策センターのトップ、ジョー・ケント氏/Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）米国のトランプ大統領が任命した情報機関のトップが17日、イランとの戦争に関する重大な疑念を理由に突如辞任を表明した。辞任したのは米国家テロ対策センターのトップだったジョー・ケント氏。X（旧ツイッター）に投稿した辞表の中で、米政権が戦争を開始した根拠に対して反論を