3月14日、「リアル桃太郎電鉄〜くまもと編 出発式 オープニングイベント」が下通 サンロード新市街内で開催された。「リアル桃太郎電鉄〜くまもと編」は大人気ゲーム「桃太郎電鉄」の仕組みを活用し、熊本市電沿線を「巨大なすごろく」に見立て、公共交通や徒歩で移動しながら地域の魅力を発見する参加型まちづくり企画。今回の出発式／オープニングイベントには、熊本県の住みます芸人の「もっこすファイヤー」や熊本城の妖精「ひ