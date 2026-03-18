◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国先発投手の投球にファンが驚愕した。ベネズエラとの決勝のマウンドを託されたのはメッツに所属するノーラン・マクリーン。昨季メジャーデビューを果たし、８登板で５勝１敗で防御率２・０６と成績を残した右腕だ。１６０キロ級の直球系に加え、大きな変化球で打者を翻弄。変化量の多いスライダーやスイーパーなどで４回２／３まで４