映画「世界にひとつのプレイブック」などで知られる、俳優のブラッドリー・クーパーが、「オーシャンズ11」前日譚の映画に向け、監督と脚本の候補に挙がっているという。女優のマーゴット・ロビーの出演が決定している同作に向けて、以前から出演話が浮上していたが、監督に予定されていた「ミナリ」「ツイスターズ」のリー・アイザック・チョンが先日降板したことを受け、監督