冨安健洋はスパルタ・ロッテルダム戦で1年10か月ぶりのスタメンオランダ1部アヤックスで復活を印象づけるDF冨安健洋が現地メディアの週間ベストイレブンに選出された。冨安はこの冬にアヤックスに加入し、2月1日のエクセルシオール戦で484日ぶりに実戦に復帰を果たした。そして今季5試合目の出場となる前節のスパルタ・ロッテルダム戦は左サイドバックとして加入後初先発。ドリブルでの果敢な仕掛けから得点の起点になるなど復