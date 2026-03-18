ロシアがイランに衛星情報とドローン戦術を提供して戦争に事実上間接介入している状況が捕捉された。米ウォールストリートジャーナル（WSJ）は16日（現地時間）、欧州情報当局と中東外交筋を引用し、ロシアがイランに衛星写真と改良されたドローン技術を提供していると報じた。特にロシアはイラン製シャヘドドローンの通信・航法・精密打撃能力を改善した後、関連部品をまたイランに引き渡したと伝えられた。ロシアの支援は技術移