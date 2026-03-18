全羅南道（チョルラナムド）の代表的な春の花祭りである光陽（クァンヤン）梅まつりが、露店で販売されたいわゆる「石ころ焼き栗」を巡る論争に巻き込まれた。17日、光陽市によると、祭り会場の近くで購入した焼き栗の袋の中に石ころが入っていたという内容の動画が、SNSのスレッズ（Threads）を通じて拡散している。動画を投稿した人物は、6000ウォン（約640円）券の地域商品券2枚で1万ウォン分の焼き栗を買おうとしたが、お釣り