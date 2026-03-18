イラク・バグダッド駐在の米国大使館が17日（現地時間）、ドローンとロケットの攻撃を受けた。C−RAM防空システムが直ちに稼働し、多数の発射体を空中で迎撃したが、一部のドローンは大使館敷地内に落下したと伝えられた。ロイター・AFP通信などによると、この日未明、バグダッド中心部「グリーンゾーン」にある米大使館に向けて少なくとも5機のドローンと数発のロケットが発射された。このうち少なくとも3機のドローンが大使館方