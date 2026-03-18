東北自動車道の佐野サービスエリア上り線がリニューアルオープンし、１７日、オープニングイベントが行われました。 リニューアルオープンに先立って行われたセレモニーには、佐野市の飯塚久副市長や高速道路の運営に携わるネクスコ東日本の関係者が参加しました。 オープニングイベントでは、入店した先着１００人に佐野市の伝統工芸品、「天明鋳物」で作られたベーゴマ